Ferienspaß in Radevormwald Ein Herz aus Schiefer schlagen

Konzentriert, mit einem fokussierten Blick auf die Schieferplatten und die Zähne auf der Unterlippe festgebissen, versucht Magnus ein großes aufgezeichnetes W auf der Platte mit einer Schieferschere zu schneiden. Stück für Strick knappst er sich durch das Material, bis der Buchstabe plötzlich in der Mitte zusammenbricht. Magnus wirft das Bruchstück entmutigt und schnaufend vor sich hin. „Mist. Kaputt“, sagt er nur. Dachdeckermeister Robin Blasberg schaut ihn lächelnd an: „Soll ich dir nicht doch lieber helfen?“, bietet er dem Jungen an, der schließlich zustimmt.