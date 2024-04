Saison in Radevormwald startet Feierabendmarkt startet mit Kinoleinwand

„Für die Stadtverwaltung beginnt mit dem Monat Mai die Veranstaltungszeit. In den nächsten Monaten können sich die Bürgerinnen und Bürger von Radevormwald auf zahlreiche Angebote freuen“, heißt es in einer Mitteilung der Verwaltung. „Der Feierabendmarkt hat sich in Radevormwald als Treffpunkt etabliert. Er bietet die Plattform für einen geselligen Einklang in das Wochenende. Auch in diesem Jahr soll diese Tradition fortgesetzt werden.“