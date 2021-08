Veranstaltung auf dem Markt : Radevormwalder Feierabendmarkt kurzfristig abgesagt

Der Feierabendmarkt findet normalerweise am Freitagnachmittag auf dem Marktplatz im Zentrum der Stadt statt. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Wegen der Gefahr von schweren Unwettern haben sich die Veranstalter entschieden, auf Nummer sicher zu gehen. Ab Freitagabend kann es in NRW zu heftigen Gewittern kommen, so die Prognose.

Der Feierabendmarkt, der eigentlich heute Nachmittag auf dem Markplatz in Radevormwald stattfinden sollte, ist kurzfristig abgesagt worden. Das teilte die Stadtverwaltung am Vormittag mit. Die Veranstalter hätten sich wegen des Risikos von Unwetter dazu entschieden. Die Wetterdienste rechnen damit, dass es ab Freitagabend stärkere Gewitter mit Starkregen in Nordrhein-Westfalen geben könnte.