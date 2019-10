Innenstadt von Radevormwald : Feierabendmarkt macht Winterpause

Der Feierabendmarkt in Radevormwald hat sich etabliert. Ab dem 18. Oktober wird er für einige Monate eine Pause einlegen. Foto: Michaela Freitag

Radevormwald Im Gegensatz zu 2018 wird die Veranstaltung ausgesetzt. Am 13. März geht es weiter.

„Wenn die Händler Interesse daran gehabt hätten, auch während der kalten Jahreszeit den Markt fortzuführen, wären wir gerne darauf eingegangen“, stellt Freitag klar. Doch schon jetzt zeige sich mit den kühleren werdenden Temperaturen ein Rückgang der Besucherzahlen. „Der Markt lebt einfach von der Möglichkeit, sich draußen aufzuhalten und sich auch hinzusetzen.“ Die Möglichkeiten, für Beheizung im Außenbereich seien nun einmal beschränkt, wenn man auf die Sicherheitsvorschriften zum Brandschutz Wert lege. So kam man bei der WFG schließlich zu der Entscheidung, den Markt einige Monate ruhen zu lassen.

„Nach den wohlverdienten Winterurlauben starten wir zum Frühlingserwachen wieder mit vollem Einsatz. Am 13. März 2020 werden wir uns in gewohnter Manier wieder freitags zum Einläuten des Wochenendes auf dem Marktplatz treffen“, heißt es in der Mitteilung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft.