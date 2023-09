Saisonabschluss in Radevormwald Der letzte Feierabendmarkt des Jahres

Am diesem Freitag, 29. September, wird der Feierabendmarkt zum letzten Mal in diesem Jahr stattfinden. Los geht es wie immer um 17 Uhr auf dem Marktplatz mit folgenden Angeboten: Der SC 08 bietet eine hausgemachte Kartoffelsuppe an, Bernd Müller versorgt die Gäste mit Würstchen vom Holzkohlegrill und bringt passend zum Oktoberfest Laugensemmeln mit Leberkäse sowie Pulled Pork-Wraps mit. Der Unverpackt-Laden wird wieder mit veganem Kichererbsencurry dabei sein. Passend dazu bieten Cocktailchef Marco und die Vinothek Korkenzieher Drinks zum Sommerabschluss an.