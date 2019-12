Theodor-Heuss-Gymnasium : Schülervertretung organisiert Weihnachtsfeier für Fünftklässler

Radevormwald „Das ist eine nette Aktion zum Ende des Jahres“, sagt SV-Lehrerin Linda Sonnborn. Sie hatte die Feier mit ihrem Kollegen Carsten Krause organisiert.

Laut dringt die fröhliche Musik aus der Aula des Theodor-Heuss-Gymnasiums. An einem Donnerstagnachmittag vor Weihnachten eine eher ungewöhnliche Kulisse für die Schule. Aber dann doch wieder ganz normal, denn die Schülervertretung (SV) hatte die Fünftklässler wie jedes Jahr zu einer Weihnachtsfeier eingeladen.

„Das ist eine ganz nette Aktion zum Ende des Jahres, so kurz vor den Ferien“, sagte SV-Lehrerin Linda Sonnborn, die das Fest zusammen mit der Schülervertretung und ihrem Kollegen Carsten Krause organisiert hatte und sich sichtlich mit den Schülern freute. Zwei lange Tischreihen waren in der Aula aufgereiht, an beiden saßen die Schüler der drei fünften Klassen und waren eifrig mit Basteln beschäftigt.