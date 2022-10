Wupperorte in Radevormwald : Wie eine kleine Gemeinde ihr Domizil baute

Info

Mitglieder Derzeit zählt die Freie evangelische Gemeinde Dahlerau rund 50 Mitglieder, etwa die gleiche Zahl wie beim Bau des Gemeindehauses.

Standort Gegründet in Dahlerau, will die Freie Evangelische Gemeinde auch in Zukunft an ihren Standort, außerhalb des Stadtzentrums festhalten. Mit der anderen Freien Evangelischen Gemeinde in Grafweg unterhält Dahlerau ein freundschaftliches Verhältnis. Angedacht sei auch schon mal gewesen, eine Kooperation und ein Zusammenschluss mit einem zentralen Gemeindehaus in Radevormwald. Doch die Verwurzelung der beiden Gemeinden in ihren Ortschaften wiegt bislang schwerer.