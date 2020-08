Politik in Radevormwald : FDP schlägt Alternativen zum Dirt-Park vor

Radevormwald Eine Skateranlage an der Wiesenstraße und einen Ninja-Parkour in der Bachtalrunde der Nordstadt halten die Liberalen für zielführender. Fördermittel sollten lieber für diese Projekte als für die Wiederbelebung des Dirt-Parks verwendet werden.

In einem entsprechenden Antrag für die kommende Ratssitzung plädieren die Liberalen für die Förderung eine Skateranlage, die auf dem freien Platz an der Wiesenstraße errichtet werden könnte. Dazu sollen Mittel aus dem Investitionspaket zur Förderung von Sportstätten verwendet werden. An der erwähnten Stelle sei vor längerer Zeit ein Boule-Platz angelegt worden, der jedoch werde so gut wie nie genutzt. Neben dem Boule-Platz liege eine Wiese, die überwiegend als Hundetoilette genutzt werde. „Dafür ist dieser zentrale und gut zu erreichende Platz einfach zu schade. Wir beantragen, dass die Verwaltung prüft, ob an dieser Stelle ein Skater-Park errichtet werden kann“, schreibt die Fraktionsvorsitzende Annette Pizzato. Der Platz solle asphaltiert oder geteert werden, so dass man ihn mit dem Roller, Skateboard, oder Inlinern befahren könne. Eine solche Anlage werde von vielen Jugendlichen gewünscht.