Neubaugebiet in Radevormwald : FDP gegen Verkehrsberuhigung

Radevormwald Die FDP-Faktion in Radevormwald lehnt es ab, die Bauwilligen in Karthausen mit zu vielen Vorschriften zu gängeln. Nach Ansicht der Liberalen sei eine Tempo-30-Zone ausreichend.

„Wir möchten, dass sich Bürger, die sich entscheiden, in Karthausen zu bauen und zu wohnen, in unserer Stadt und in ihrem Wohngebiet wohlfühlen. Daher sollte man ihnen Spielraum zur Gestaltung ihrer Wünsche geben und nicht ausschließlich auf Verbote setzen“, so die grundsätzliche Auffassung der FDP-Fraktion. Die Grünen hatten unter anderem ein Verbot von Schottergärten und Gabionen gefordert.