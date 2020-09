Politik in Radevormwald : FDP will Gastronomen gestatten, Heizpilze trotz CO2-Ausstoßes zu nutzen

FDP will Gastronomen gestatten, Heizpilze trotz CO2-Ausstoßes zu nutzen

Politik in Radevormwald

Heizpilze in der Außengastronomie sind wegen des CO2-Ausstoßes umstritten, wenn auch in Radevormwald nicht verboten. Die FDP fordert, den Betrieben diese Möglichkeit ohne Problem zu erlauben, weil die Gastronomie unter der Pandemie leidet. Foto: dpa/Daniel Karmann

Radevormwald Gebühren sollen ausgesetzt, die Verwendung von Heizstrahlern möglich bleiben – diese Forderungen stellen die Liberalen im Kreis, um Erleichterungen für Gastronomen zu schaffen. Allerdings sind die Geräte in Radevormwald laut dem Ordnungsamt nicht untersagt.

Auch in Radevormwald sehen die Liberalen darin eine Möglichkeit für Gaststätten und Cafés, zumindest einen Teil der Verluste zu kompensieren. „Unsere Fraktion hatte schon vor Monaten im Rat gefragt, wie man den Gastronomen Erleichterungen verschaffen kann“, erklärt Annette Pizzato, die Fraktionsvorsitzende der Radevormwalder FDP. Sie habe gehört, dass beispielsweise die Stadt Lüdenscheid bereits die Regelungen zur Verwendung der so genannten „Heizpilze“ gelockert habe.

In Radevormwald ist laut Ordnungsamtsleiter Jochen Knorz der Einsatz solcher Heizgeräte im Außenbereich derzeit nicht untersagt. „Es gibt allerdings Bedenken gegen diese Geräte aus Gründen des Umweltschutzes“, erklärt er. Das Interesse bei den Gastronomen in der Stadt an einer Nutzung gebe es bereits. „Uns liegt der Antrag eines Betriebes vor, mehrere dieser Heizpilze einsetzen zu dürfen“, berichtet Knorz.