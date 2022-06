Politik in Radevormwald : Hohe Gebühren: Kritik an Linie der Stadt

Abwassergebühren sind in vielen Kommunen von NRW jahrelang zu hoch abgerechnet worden. Foto: dpa/Jens Büttner

Radevormwald Auch in Radevormwald wurden jahrelang zu viel Geld für Abwasserentsorgung abgerechnet. Die Fraktionsvorsitzenden von FDP und Grünen halten die Rückerstattung für nicht ausreichend.

Zu viel gezahlt? – Pech gehabt. So sieht es leider für Bürgerinnen und Bürger in Radevormwald aus, die in den vergangenen Jahren Zinssätze bei den Abwassergebühren gezahlt haben, die nun durch ein Urteil des OVG gekippt wurden (unsere Zeitung berichtete). Für 2022 soll bei der finalen Veranlagung das bislang zu viel eingenommene Geld wieder erstattet werden, hatte der Radevormwalder Kämmerer Simon Woywod erklärt. Was davor zu viel abgeschöpft wurde, wird nicht zurückgezahlt – das sei die Linie des Städte- und Gemeindebundes.

Für Elisabeth Pech-Büttner, die Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90/Grüne, ist die Haltung der Kommunen in diesem Punkt kritikwürdig. „Als Gebührenzahler hat man ja in der Regel keine Chance, selber berechnen zu können, ob die Sätze so richtig sind oder nicht“, meint sie. „Der Bund der Steuerzahler sieht das ganz anders als der Städte- und Gemeindebund“, sagt die Grünen-Politikerin.

Tatsächlich hatte Rik Steinheuer, Vorsitzender des Bundes der Steuerzahler in NRW, bereits im Mai erklärt: „Jahrelang sind die Bürger in diesen Kommunen bei den Abwassergebühren zu hoch belastet worden, da sollte es selbstverständlich sein, dass jetzt alle Gebührenzahler ihr Geld zurückbekommen und nicht nur diejenigen, die rechtzeitig Rechtsmittel eingelegt haben. Wer auf die Gültigkeit von Gebührenbescheiden vertraut, darf am Ende nicht bestraft werden.“ Das Vertrauen in eine ordnungsgemäße Verwaltung werde nachhaltig erschüttert, wenn die betroffenen Kommunen sich jetzt nicht bürgerfreundlich verhielten. Das Oberverwaltungsgericht NRW habe klargestellt, dass Abwassergebühren dazu da seien, die kommunale Abwasserbeseitigung sicherzustellen – „und nicht, auf Kosten der Gebührenzahler satte Gewinne abzuschöpfen“, heißt es in der Stellungnahme des BdSt.

Die FDP-Fraktion war die erste im Radevormwalder Rat, die bei der Verwaltung nachgefragt hatte, wie es vor Ort um die eventuell zu hohen Gebühren stehe. Verdächtig sei den Liberalen das Ganze schon länger vorgekommen, erklärte die Fraktionsvorsitzender Annette Pizzato gegenüber unserer Zeitung. „Wir hatten bereits die aus unserer Sicht hohen Zinssätze bemängelt. Von der Verwaltung hieß es aber, man orientiere sich an den geltenden Richtwerten.“