Politische Mitbestimmung lernen : FDP ruft auf zur Teilnahme am nächsten Jugend-Landtag

FDP ruft auf zur Teilnahme am nächsten Jugend-Landtag

Die Fraktionsvorsitzende der FDP in Radevormwald, Annette Pizzato, weist auf die Möglichkeit für junge Menschen aus der Stadt hin, im Zuge des Jugend-Landtages einen Einblick in die politische Arbeit zu erhalten. Der Jugend-Landtag findet in diesem Jahr zum elften Mal statt, und zwar vom 28 bis 30. Oktober.