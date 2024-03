Politik in Radevormwald Viadukt abreißen? FDP weist Vorschlag zurück

Soll die Sperrung der Wupperbrücke in Dahlhausen genutzt werden, um auch das Eisenbahnviadukt abzureißen? Diesen Vorschlag hatte ein Bürger aus Remscheid-Lüttringhausen gemacht, der regelmäßig beruflich nach Dahlhausen fährt. In einem Schreiben, das sowohl mehreren Ratsfraktionen in Radevormwald wie auch unserer Redaktion zugegangen ist, wird vorgeschlagen, das „Nadelöhr“ zu beseitigen, das durch das Viadukt mit seinen Bögen an dieser Stelle gebildet wird. Darüber solle im Rat debattiert werden, schlägt der Briefschreiber vor.