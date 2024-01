Politik in Radevormwald FDP-Fraktionschefin froh über Ampel-Votum

Für Annette Pizzato ist die aktuelle Kritik an der Ampel-Regierung schlicht überzogen. „Drei unterschiedliche Parteien können nun einmal nicht immer einer Meinung sein“, sagt sie und vermutet, dass der politische Stil der Merkel-Jahre die Bürger an eine Art des Regierens gewöhnt habe, die zwar viel Harmonie, aber wenig konkrete Ergebnisse bewirkt habe. „CDU und CSU machen jetzt Stimmung gegen die angeblich schlechte Regierung, aber was hat sich denn in den 16 Jahren vorher getan?“