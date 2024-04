Politik in Radevormwald Projekt Nordstraße – FDP bringt Stopp ins Gespräch

Es tut sich bislang wenig auf der Baustelle an der Nordstraße, wo das neue „WohnZimmer“ der Stadt entstehen soll. Auch dies hat die Fraktion der FDP nun bewogen, eine Anfrage in der Ratssitzung am Dienstag zu stellen. Vor dem Hintergrund der „prekären Haushaltssituation“ der Stadt wollten die Liberalen wissen, ob und wie es möglich ist, das Bauvorhaben in der Nordstraße zu stoppen. „Aus unserer Sicht können wir es uns finanziell nicht leisten, ein weiteres Begegnungshaus zu bauen und auch für die weitere Unterhaltung aufzukommen“, heißt es in der Anfrage.