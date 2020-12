Politik in Radevormwald : FDP dankt Kämmerer für „Weckruf“

Radevormwald Die deutliche Ansprache von Simon Woywod sei berechtigt gewesen, so Fraktionschefin Annette Pizzato. Auch die Kritik an der Kreisverwaltung wegen der geplanten Umlagen für die Kommunen hält sie für nachvollziehbar.

In die Diskussion um die Ansprache des neuen Kämmerers Simon Woywod in der vergangenen Ratssitzung hat sich nun auch die Fraktion der Liberalen eingeschaltet. Sie spendet dem Beigeordneten Lob für seine klaren Worte. „Die FDP Radevormwald kann die Kritik der SPD an unserem Kämmerer, Herrn Simon Woywod, nicht nachvollziehen. Er hat nur das ausgesprochen, was jeder weiß, wenn er den Haushaltsplan liest.

Woywod hatte in der letzten Sitzung des Rates in diesem Jahr deutlich die Haushaltspolitik der vergangenen Jahre gerügt. Dabei hatte er nicht zuletzt den Umgang mit dem Eigenkapital der Stadt im Blick, das in den vergangenen Jahren um 20 Millionen Euro gesunken sei. Scharfe Kritik äußerte der Kämmerer, der vor einigen Monaten sein Amt angetreten hatte, auch an der Kreisverwaltung in Gummersbach. Deren Pläne, die Kreisumlage für die Kommunen deutlich anzuheben, sei vor dem Hintergrund der aktuellen Belastungen von Städten und Gemeinden durch die Corona-Pandemie „eine riesengroße Unverschämtheit“.