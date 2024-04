Familienzentrum Kottenstraße in Radevormwald Kinder erleben die Magie der Farben

Akribisch rollt Lilly mit ihrem Papa Daniel und Mama Anna ein kreisrundes Filterpapier zu einem Strohhalm zusammen. Vorsichtig schiebt sie es in die Öffnung eines zweiten Filterpapiers, das die Vierjährige zuvor mit einem schwarzen und einem grünen Fineliner bemalt hat. Den selbstgebastelten Schirm stellt sie in einen Becher mit Wasser. Langsam zieht sich der kleine Papierschirm das Wasser über den Strohhalm bis nach oben zum bemalten Schirm hinauf. Die Magie der Farben beginnt: Das aufgesogene Wasser bringt die Farben in Bewegung, trennt die grüne und schwarze Farbe voneinander, die langsam verschwimmen und blass werden. Lilly schaut ungläubig. Sie hat soeben mit ihren Eltern den Prozess der Chromatografie nachgestellt, ein chemisches Verfahren zur Auftrennung von Stoffgemischen, in diesem Fall unterschiedlicher Farben.