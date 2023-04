Neues Angebot der Stadt Radevormwald Familienbüro mit offenem Elterncafé

In den vergangenen Monaten hat das Amt für Jugend, Schulen, Kultur und Sport durch Gespräche mit Familien und mit der Beratungsstelle Herbstmühle in Wipperfürth den Bedarf erkannt, dass sich gerade Eltern mit Kindern im Alter von null bis drei Jahren einen Anlaufpunkt für einen Austausch, Gespräche und Begegnungen wünschen. Da die Stadt Radevormwald Familien von Anfang an begleiten und ihnen zur Seite stehen will, wird nun ein Elterncafé im Familienbüro eröffnet.