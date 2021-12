Stadtbücherei in Radevormwald : Familien erhalten ein Lesestart-Set

Radevormwald Die Stadtbücherei nimmt bereits zum zweiten Mal an dem bundesweiten Programm zur frühkindlichen Sprach- und Leseförderung „Lesestart 1-2-3!“ teil.

Die Stadtbücherei beteiligt sich bereits zum zweiten Mal am bundesweiten Programm zur frühkindlichen Sprach- und Leseförderung „Lesestart 1-2-3“! Es wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert, und von der Stiftung Lesen durchgeführt. In drei aufeinander folgenden Jahren erhalten Eltern – während der Laufzeit des Programms – für ihre Kinder im Alter von einem, zwei und drei Jahren Lesestart-Sets. Die ersten beiden Sets können sie in teilnehmenden Kinderarztpraxen bekommen, das dritte Set in der Bücherei vor Ort.