Kirchengemeinde in Radevormwald Fahrt ins idyllische Münsterland

Die reformierte Kirchengemeinde Radevormwald lädt für Freitag, 21. Juni, zu einer Fahrt ins Münsterland ein. Das erste Ziel wird gegen 11.30 Uhr das schmucke Dorf Seppenrade bei Lüdinghausen sein. Dort werden die Teilnehmer einen wunderschönen Rosengarten besichtigen und sich am Teich an Goldfischen und Kois erfreuen. Der kleine Park lädt zu Rundgängen ein, man kann dort aber auch einfach auf einer der zahlreichen Bänke verweilen. In Seppenrade wird es gegen 12.30 Uhr ein gemeinsames Mittagessen in einem typischen Münsterländer Dorfgasthof geben.