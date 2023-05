Bergischer Geschichtsverein Ein Ausflug in die Vulkaneifel

Die Organisation und Leitung hat Hans Golombek, der Vorsitzende des BGV Radevormwald. Um 7.15 Uhr ist die Abfahrt von Hückeswagen (Bahnhofstraße / Denkmal), um 7.30 Uhr steigen dann am Busbahnhof die Radevormwalder Teilnehmer zu. Die Fahrt führt an Köln vorbei in Richtung Siebengebirge, dann über den Rhein und in Richtung Koblenz über das Ahrtal zum Laacher See. Dort ist um 9.30 Uhr Ankunft am Klostergelände von Maria Laach. Um 10 Uhr beginnt am Eingang des „Klosterforums“ eine Führung durch einen Teil der Anlage inklusive der Bibliothek. Um 11 Uhr wird die berühmte romanische Kirche besichtigt. Das Mittagessen in der Klostergaststätte ist gegen 12 Uhr, die Auswahl der Mahlzeiten erfolgt vorher anhand der ausgegebenen Gästekarte.