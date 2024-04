Einzelhändler in Radevormwald-Herbeck Vom Pizzabäcker zum Fahrradhändler

Sobald sich die ersten Sonnenstrahlen durch die bergische Wolkendecke drängen, stehen junge Familien vor Francesco Pagliucas „Fahrrad-Eck“ Schlange. Das kleine Geschäft an der Elberfelder Straße bietet eine bunte Auswahl an Kinderrädern und gut erhaltene Mountainbikes für Jugendliche, ebenso einige neue Stadträder. Und all das für kleines Geld, wie der Italiener freudig versicher.