Eindrücke vom Busbahnhof in Radevormwald : Fahrgäste unterstützen die Maskenpflicht

Auf den Anzeigetafeln am Busbahnhof in Radevormwald wird auf Pflicht zum Tragen eines Mund- und Nasenbedeckung hingewiesen. Foto: Flora Treiber

Radevormwald Seit Montag besteht für alle Fahrgäste von öffentlichen Verkehrsmittel Maskenpflicht. In Radevormwald ziehen alle mit. „In den vergangenen Wochen haben meistens nur alte oder kranke Menschen Masken getragen, heute waren es alle“, berichtet ein Busfahrer.

Der Busbahnhof war am Mittag relativ leer. Die meisten Fahrgäste nutzen die Busverbindungen von Radevormwald in die Nachbarstädte, um zur Arbeit zu fahren. Seit Montag müssen alle Nutzer von öffentlichen Verkehrsmitteln eine Alltagsmaske, also eine textile Mund- und Nasenbedeckung tragen, um Neuinfektionen mit dem Corona-Virus weiter einzudämmen. Am Busbahnhof Radevormwald weisen mehrere Anzeigentafeln auf die Maskenpflicht im Öffentlichen Personennahverkehr hin.