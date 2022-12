Polizeimeldung aus Radevormwald Fahrer wird nach Unfallflucht rasch gestoppt

Am Freitagabend kam es auf der Hardtstraße in Dahlhausen zu einer Verkehrsunfallflucht. Während der Unfallaufnahme konnte der Fahrer jedoch von der Polizei gestoppt werden. Der Vorfall hatte sich kurz vor 19 Uhr ereignet, als ein BMW in einer leichten Rechtskurve nach links auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs geriet und dort seitlich mit einem entgegenkommenden Subaru zusammenstieß. Der BMW setzte seine Fahrt in Richtung Dahlhausen fort. Während der Unfallaufnahme durch die Polizei fuhr der BMW in Fahrtrichtung Remscheid an der Unfallstelle vorbei. Er konnte kurze Zeit später gestoppt werden. Am Steuer saß ein 46-Jähriger aus Remscheid, bei dem ein Alkoholvortest einen Wert von über 2,5 Promille ergab. Daraufhin war eine Blutprobenentnahme fällig; den Führerschein des Mannes stellte die Polizei sicher.