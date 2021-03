Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung : Nach Tod eines Fußgängers in Radevormwald - 20-jähriger Unfallfahrer meldet sich bei der Polizei

Nach Tod eines Fußgängers in Radevormwald - 20-jähriger Unfallfahrer meldet sich bei der Polizei

Radevormwald Auf einer Landstraße in Radevormwald ist am Mittwochabend ein Fußgänger tödlich verletzt worden. Nun hat sich der Autofahrer bei der Polizei gemeldet - mit einer ungewöhnlichen Erklärung.

Der tödliche Unfall, der sich am Mittwochabend auf der L 414 bei Dahlhausen ereignet hat, ist aufgeklärt. Wie die Oberbergische Polizei am Donnerstagmittag mitteilte, hatte sich ein 20-Jähriger aus Radevormwald am Vormittag als Unfallverursacher gemeldet. Bei dem Unfallopfer handelt es sich um einen 63-jährigen Mann, ebenfalls aus Radevormwald.