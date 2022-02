Unfall in Radevormwald : Sperrung ignoriert: Fahrer rast in umgestürzte Fichte

Sperrung ignoriert: Fahrer rast in umgestürzte Fichte

Unfall in Radevormwald

Radevormwald Die Bundesstraße zwischen Radevormwald und Schwelm kann wegen Sturmschäden seit Tagen nicht komplett befahren werden. Ein 38-jähriger Mann aus Ennepetal versuchte es trotzdem. Das ging nicht gut aus.

Die B 483 zwischen Radevormwald und Schwelm ist wegen Sturmschäden gesperrt. Leider hat ein Autofahrer aus Ennepetal dies ignoriert. Wie die oberbergische Polizei mitteilt, kam es in den frühen Morgenstunden des Dienstag auf der Strecke zu einem Unfall.

Demnach wollte der Pkw-Fahrer gegen 4.40 Uhr auf der B 483 vom Kreisverkehr Grüne in Radevormwald in Richtung der Ortschaft Wellringrade fahren. Trotz der umgestürzten Bäume, die auf der Strecke liegen, versuchte der 38-Jährige sein Glück. Dabei war der Mann zudem so schnell unterwegs, dass er eine quer auf der Fahrbahn liegende Fichte zu spät erkannte.