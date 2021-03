Corona-Impfungen für Radevormwalder : Initiative will Fahrdienst zum Impfzentrum organisieren

Radevormwald Viele Senioren machen sich Sorgen, weil die Fahrt von Radevormwald zum Impfen in Gummersbach weit und umständlich ist. Die Ehrenamtsinitiative Weitblick will bald eine Lösung anbieten.

Die Ehrenamtsinitiative Weitblick, Standort Radevormwald, eröffnet in Kürze einen Fahrdienst zum Impfzentrum in Gummersbach. In einem ersten Schritt werden nun Fahrer gesucht, für den ehrenamtlichen Transport bedürftiger impfwilliger Personen mit festen Impfterminen im Impfzentrum. Interessenten melden sich bitte per Mail unter radevormwald@weitblick-obk.de bei Horst Kirschsieper, dem Standortlotsen der Initiative Weitblick in Radevormwald.