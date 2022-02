Unwetter für Radevormwald befürchtet : Stadt montiert Fahnen wegen Sturmgefahr ab

Radevormwald Für die Region werden heftige Unwetter in den kommenden Tagen erwartet. Die Stadt ergreift daher Sicherheitsmaßnahmen. Wegen des Unterrichtsausfalls fahren die Schulbusse am Donnerstag nicht.

Die Stadtverwaltung in Radevormwald bereitet sich auf die vorhergesagten heftigen Stürme in den folgenden Tagen vor. Erste Vorsichtsmaßnahmen wurden bereits ergriffen, wie die Stadt am Mittwoch mitteilte: „Wegen der Orkan-Warnung für die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag und die Tage danach bis zum Wochenende haben Mitarbeiter des Betriebshofes vorsichtshalber die Fahnen am Kreisverkehr „Sparkasse“ abmontiert.“ Weil das Land auf Grundlage des Erlasses „Regelungen zum Unterrichtsausfall und anderen schulischen Maßnahmen bei Unwettern und anderen extremen Wetter-Ereignissen“ einen landesweiten Unterrichtsausfall für den 17. Februar angeordnet hat, fährt der Schülerspezialverkehr am Donnerstag nicht. Für Schüler, die trotzdem die Schulen besuchen, sind Lehrer zur Aufsichtspflicht vor Ort.