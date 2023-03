160 Bäume werden in Radevormwald gefällt Kollenberg – Fällungen schaffen mehr Platz

Eine der etwa 15 Teilnehmer des Rundgangs wollte wissen, was passieren würde, wenn der Mensch nicht eingreifen würde. „Im Grunde genommen passiert das dann alles von alleine – aber eben über einen sehr langen Zeitraum. Und weil die Bäume dann einfach irgendwann umfallen würden, müsste der Wald für Besucher aus Sicherheitsgründen abgesperrt werden“, sagte Wende. Ein anderer Teilnehmer wollte wissen, was mit dem Holz passieren würde. „Ein Großteil wird einfach liegenbleiben – zum Verrotten und als Totholz. Der Rest wird vermarktet, hauptsächlich als Brennholz, denn für die Verwendung als Nutzholz ist es nicht geeignet“, sagte Lambeck. Auch nachgepflanzt werde nichts – abgesehen in Form von pädagogischer Arbeit. „Ich könnte mir vorstellen, dass man mit Kindern Bucheckern und Eicheln einpflanzen könnte. Das ist für Kinder schon toll, wenn sie später an dem Baum vorbeikommen, den sie selbst gepflanzt haben“, sagte Lambeck.