Demografieausschuss in Radevormwald : Fachkräfte werden weiter gesucht

Demografieausschuss in Radevormwald

Ein Mitarbeiter bedient in einer Produktionshalle eine Maschine zur Verarbeitung von Metall. Der Mangel an Fachkräften stellt eines der größten Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung der Unternehmen dar. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Radevomwald Im Demografieausschuss ging es auch um die Beschäftigungsquote bei Frauen.

Besonders im IT-Bereich werden Fachkräfte künftig dringend gebraucht. „Fachkräfte werden immer gebraucht, auch wenn viele Bereiche in Unternehmen digitalisiert werden. Die Arbeitsplätze und ihre Aufgabenfelder verändern sich in der Zukunft, aber werden nicht weniger“, sagt Uwe Cujai.

Im Oberbergischen Kreis gibt es die Möglichkeit, mehr als 150 Ausbildungsberufe zu erlernen, aber wie groß die Karrierechancen in Radevormwald und der Umgebung sind, wissen nur wenige. „Der Oberbergische Kreis muss sich in Zukunft noch besser vermarkten. Wir bieten Veranstaltungen für Unternehmen an, um sie bei diesem Prozess zu unterstützen. Außerdem helfen wir dabei, Fachkräfte zu vermitteln“, sagte der Referent.