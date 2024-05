Fachklinik des Blauen Kreuzes in Radevormwald Knobelsdorff-Haus feiert 60-Jähriges

Das Curt-von-Knobelsdorff-Haus, die Fachklinik des Blauen Kreuzes in Radevormwald, feiert in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum. Die Einrichtung wurde vor 60 Jahren eröffnet. Dazu wird es am Freitag, 7. Juni, um 19 Uhr einen Festabend im Bürgerhaus, Schlossmacherstraße 4-5, geben.