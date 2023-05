Kulturkreis Radevormwald Eine Reise auf der Suche nach dem Sinn

„Peer Gynt“, die Titelfigur, ist ein Träumer, ein Lebemann, ein Sonderling, der lieber jemand anderes wäre, das Leben eines anderen führen würde. Und der sich dann, einem norwegischen Graf Münchhausen gleich, im Erfinden ganzer Lebensentwürfe versucht – und diese Lebensentwürfe dann auf Reisen durch die ganze Welt verteidigen will. Bis er dann am Ende dieses Lügengebildes wieder in seinem kleinen Dorf landet, von dem er einst ausgezogen ist, um Kaiser zu werden. Und dann muss er nach einer lebenslangen Reise bei der Rückkehr in sein Dorf feststellen, dass er zwar zum Kaiser gekrönt worden ist – allerdings zum Kaiser der Narren. Ob das zwischen Aufbruch und Rückkehr liegende Leben nun ein vergeudetes oder gelungenes gewesen ist, muss Peer Gynt am Ende schließlich selbst beurteilen – ebenso der Zuschauer.