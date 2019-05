Kirchengemeinde in Radevormwald : Experte führt über reformierten Friedhof

Radevormwald Eduard Otter referierte am Sonntag über das geschichtsträchtige Areal, auf dem auch regional bekannte Persönlichkeiten ruhen. Beim Rundgang entdeckten Besucher zahlreiche alte Gräber. Eines ist über 150 Jahre alt.

Für die Kirche und den Bergischen Geschichtsverein hat der pensionierte Pfarrer der reformierten Gemeinde einige Publikationen über den Friedhof geschrieben, der zwischen der Kaiserstraße und der Hermannstraße liegt. Auf diese Veröffentlichungen bezog sich Eduard Otter am Sonntag. Weil es am Sonntag stark regnete, wurde der größte Teil der Führung in die Friedhofskapelle verlegt, wo Eduard Otter auch die ältesten Lagepläne des Areals präsentierte. „Der reformierte Friedhof wurde 1866 vor den Toten der Stadt, also außerhalb der Stadtmauer angelegt“, sagt Eduard Otter. Bevor der Friedhof an der Kaiserstraße lag, war sein Platz an der Hohenfuhrstraße. Oberhalb des heutigen Hallenbades fanden die Begräbnisse der reformierten Kirche statt. „Als unsere Kirche 1804 neu gebaut wurde, waren Bestattungen in dem Garten um die Kirche nicht mehr gestattet, deswegen brauchten wir einen externen Friedhof.“