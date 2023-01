Ehemaliger Radevormwalder Betriebshofleiter Im Ruhestand die Kunst entdeckt

Ein idyllischer Ort, umgeben von viel Grün, unweit der Wupper, mitten in Wilhelmstal: Hier ist Norbert Petri daheim, hier zaubert er und kitzelt aus robusten Holzstämmen und massiven Steinblöcken wunderbare Skulpturen heraus. Sobald es draußen trocken und nicht allzu kalt ist, findet man den 68-Jährigen für gewöhnlich bei der Arbeit. „Wenn sie Rauch aufsteigen sehen, bin ich im Garten“, sagt er schmunzelnd mit Blick auf eine Feuerschale. Nachbarn und Freunde kennen dieses Ritual bereits und bringen mittlerweile – meist in den Sommermonaten – gern auch mal eine Flasche Rotwein vorbei, gesellen sich zu ihm, um Petri bei der Arbeit zuzusehen oder ihn durch ein geselliges Gespräch abzulenken. Der 68-Jährige mag den Austausch, freut sich über den Besuch. Als Störung seiner kreativen Schaffensphase empfindet er das nicht, im Gegenteil. So lernte er auch zwei umtriebige Nachbarinnen kennen, die dem Kunsthandwerk verfallen und selbst kreativ tätig sind. Mit beiden übernahm er beim letzten Weihnachtsmarkt in der Stadt einen kleinen Stand. Eine tolle Erfahrung, wie er berichtet.