Verband in Radevormwald : Evangelische Kitas suchen Unterstützung

Kita-Helferinnen und -Helfer werden auch nach dem Höhepunkt der Pandemie benötigt. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Radevormwald Der Verband der protestantischen Kindergärten in Radevormwald schreibt eine Stelle für Kita-Helfer aus. Diese haben sich bereits in der Pandemie bewährt.

Kita-Helfer haben in der Corona-Pandemie in vielen Fällen dafür gesorgt, dass die Angebote in den Kindergärten aufrecht erhalten werden konnten. Doch auch jetzt, da die Pandemie ihren Höhepunkt fürs Erste überschritten hat, sind die Kita-Helfer gefragt.

Der Evangelische Kindertagesstättenverband in Radevormwald sucht ab sofort eine Kita-Helferin bzw. einen Helfer. 20 Wochenstunden umfasst die Stelle, die zunächst bis Ende des Jahres befristet ist. „Corona hat den Normalbetrieb in den Kitas verändert. Mehr Hygieneregeln bedeuten mehr Handgriffe für die Erzieherinnen und Erzieher. Deshalb brauchen wir Deine Unterstützung!“, heißt es in der Stellenausschreibung des Verbandes, zu dem die Kita Ülfestraße, das Familienzentrum an der Kottenstraße, die Kita Himmelswiese und die Kita Wuppermäuse gehören.

Die Aufgaben bestehen darin, das Kita-Personal bei der Einhaltung und Umsetzung von Hygieneregeln (etwa Reinigen und Desinfizieren) zu unterstützen, ebenso bei hauswirtschaftlichen Tätigkeiten (etwa das Verteilen von Essen, Tische decken, Wäsche waschen, Betten beziehen, Spülen) und bei den Bring- und Abholzeiten der Kinder. Auch zur Vorbereitung von Veranstaltungen und als Begleitung bei Ausflügen ist die Unterstützung der Kita-Helfer willkommen.

Ein „großes, aufgeschlossenes, empathisches Team“ erwarte die Bewerber und biete Raum für die weitere berufliche und persönliche Entwicklung. Wer sich für diese Stelle interessiert, kann sich bei Sabrina Busch, der Leiterin der Kita an der Ülfestraße, informieren. Sie ist erreichbar unter ☏ 02195 5417 oder per E-Mail unter uelfestraße@­kitaverband-radevormwald.de Bewerbungen können gesandt werden an: Verwaltungsamt des Evangelischen Kirchenkreises Lennep, Geschwister-Scholl 1a, 42897 Remscheid. Auch die Einsendung per Mail ist möglich, unter ­Posteingang@kklennep.de (zu Händen Frau Schmitz, mit Bezug zur angegebenen Stelle).

(s-g)