Verband in Radevormwald : „Springer“ für evangelische Kindertagesstätten gesucht

Verband in Radevormwald

Sylvia Köster aus der Kita Himmelswiese an der Stauffenbergstraße. Foto: Wolfgang Scholl/Scholl, Wolfgang (wos)

Der Kindertagesstättenverband Radevormwald sucht eine Erzieherin oder einen Erzieher, der oder die als Springer in den drei Einrichtungen arbeitet. Zu dem Verband gehören die Kindertageseinrichtung Himmelswiese, das Familienzentrum Kottenstraße und die Kindertageseinrichtung Ülfestraße. Die Stelle ist unbefristet und umfasst 39 Wochenstunden.

Die Bewerberin bzw. der Bewerber soll gute Kenntnisse in der Gestaltung der Bildungs-, Betreuungs- und Erziehungsprozesse haben, gerne im Team arbeiten und zugleich Freude an eigenständigem Arbeiten haben. Einfühlungsvermögen und Empathie sind ebenso Voraussetzung. Die Planung und Durchführung von religionspädagogischer Arbeit sollte Bewerberinnen bzw. Bewerbern am Herzen liegen.