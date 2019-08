Evangelische Jugend Radevormwald : Jugendliche auf Ferienfreizeit in den Niederlanden

Radevormwald/Herpen Die evangelische Jugend Radevormwald war auf Jugendfreizeit in Herpen in den Niederlanden. Mitten im Nachbarland zwischen Oss und Nijmegen liegt das Gruppenhaus Roevaldhoeve, wo die 36 Teilnehmer und Teilnehmerinnen sowie das Betreuer- und Küchenteam eine tolle Zeit verbrachten.

Bei der „Game Show“ wurde so richtig angegeben, und beim „Juggern“ traten die Teilnehmer ganz sportlich als Kriegerstämme gegeneinander an. Schon in der ersten Woche gab es einen Tagesausflug in den niederländischen Freizeitpark Toverland. Mit einem Digimonspiel und einem „Mädchen- & Jungen-Tag“ gab es dann an den Folgetagen ganz unterschiedlichstes Programm. Fehlen durfte natürlich nicht die Bergfestdisco