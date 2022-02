Karneval in Radevormwald : Evangelische Jugend feiert Karneval

Viel Spaß hatten die Gruppe beim Kinder-Karneval-Tag der Evangelischen Jugend im Paul-Gerhardt-Haus. Foto: Heike Karsten

Radevormwald Auch während der Corona-Pandemie bietet die Evangelische Jugend den Kindern und Jugendlichen ein sehr abwechslungsreiches Programm.

Im Hintergrund läuft Musik, an den Tischen werden bunte Girlanden gebastelt, die Kinder tragen bunte Kostüme. Es herrscht gute Stimmung im Paul-Gerhardt-Haus am Samstagmorgen. 16 Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren sind der Einladung der Evangelischen Jugend Radevormwald zu einem karnevalistischen Kinder-Tag gefolgt. Fast wirkt es wie eine unbeschwerte Feier, wie noch vor der Corona-Pandemie, würden die Kinder und ehrenamtlichen Betreuer nicht eine Mund-Nasen-Maske tragen.

Einige Kinder haben die Masken aber geschickt in ihr Kostüm mit eingebaut, so wie der kleine Ninja-Kämpfer, das rosa Schweinchen oder auch der junge Vampir namens Arthur. „Ich habe gar keine Vampirzähne unter der Maske, dafür aber zwei Zahnlücken“, verrät der Siebenjährige und grinst. Dass er in diesem Jahr wieder Karneval feiern und sich verkleiden kann, freut Arthur sehr. „Ich kann sogar mehrmals feiern, weil ich nächsten Freitag noch Geburtstag habe“, sagt er.

Das Bastel- und Spielangebot der Evangelischen Jugend hatte im September vorigen Jahres Premiere und ist eine willkommene Abwechslung für die Kinder und Jugendlichen. „Sie haben in der letzten Zeit viel zurückstecken müssen, das merken wir auch“, sagt Gemeindereferentin Julia Müller.

Den Kontakt zum Nachwuchs hat das Team an Referenten und ehrenamtlichen Mitarbeitern nie abreißen lassen. „Wir haben viel online angeboten, wie zum Beispiel Treffen auf Spiele-Plattformen, eine Schnitzeljagd oder gemeinsames Basteln per Video-Konferenz“, zählt Julia Müller auf. Immer, wenn es die Corona-Maßnahmen erlauben, habe man sich persönlich getroffen, so wie beim Kinder-Tag am Samstag.

Nach dem gemeinsamen Basteln wird zusammen gegessen. Dazu hat Helfer Felix Schimmelpfennig Nudeln mit Bolognese und Pudding zum Nachtisch zubereitet. Dazu gibt es Eistee aus Eimern in die mit Namen versehenen Becher. Am Nachmittag startet dann die Tanzparty im karnevalistisch dekorierten Raum, bei der auch die selbstgemachten Konfetti- und Pompon-Kanonen zum Einsatz kommen. Für die 16 teilnehmenden Kindern ist es ein kleiner Ersatz für den abgesagten Karnevalsumzug, zu dem auch Hanna gerne gegangen wäre. „Wir haben sonst jedes Jahr drei Kisten voller Süßigkeiten gehabt“, berichtet die Zehnjährige, die sich mit einem Dirndl als Rotkäppchen verkleidet hat.

Bei dem einen Kinder-Tag wird es nicht bleiben: Die Evangelische Jugend bereitet schon die Kinder- Oster-Woche während der Osterferien vor. Von Montag, 11. April, bis Donnerstag, 14. April, werden sich die Teilnehmer spielerisch und kreativ mit der Geschichte von Jona und dem Wal beschäftigen und dabei ganz viel entdecken. „Es wird außerdem einen Ausflug und eine Übernachtung geben“, kündigt Julia Müller an. Ebenso in Planung ist die Jugendfreizeit (4. bis 17. Juli) in Dänemark und die Kinderfreizeit (23. bis 29. Juli) bei Osnabrück.