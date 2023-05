Evangelische Jugend Radevormwald Wer fährt mit zur Kinderfreizeit?

Auch diese Sommerferien sollen nicht ohne einer Kinderfreizeit für Mädchen und Jungen aus der Bergstadt stattfinden. Und so fährt die Evangelische Jugend Radevormwald in der Zeit vom 22. bis 29. Juli nach Sottrum zum Freizeitheim Everinghausen. Dieser Ort liegt im Landkreis Rotenburg/Wümme in Niedersachsen.