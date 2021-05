Einsatzkräfte aus Radevormwald : „Es herrschte eine furchtbare Stille“

Dietmar Busch zeigt die leere Seite im Jubiläumsband der Feuerwehr: „27. Mai 2021, 21.08 Uhr“. Foto: Stefan Gilsbach

Radevormwald Dietmar Busch (69) war mit einem Kameraden einer der ersten Helfer an der Unglücksstelle. Was ihn in der einbrechenden Dunkelheit, am Fuße der sechs bis acht Meter tiefen Böschung, erwartete, darauf wäre allerdings kaum jemand vorbereitet gewesen.