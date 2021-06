Gewerbefläche in Radevormwald : Es geht weiter mit Feldmannshaus

Gewerbefläche in Radevormwald

Radevormwald Im Stadtentwicklungsausschuss wird ein Konzept für die Fläche vorgestellt, deren Entwicklung wegen diverser Probleme seit Jahren nicht vorankommt. Unter anderem musste das von einer Firma abgekippte Erdreich gesäubert werden.

Nach langer Verzögerung geht es mit der Entwicklung des künftigen Gewerbegebietes Feldmannshaus nun weiter. In der kommenden Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses wird unter anderem ein Planungsbüro ein Nutzungs- und Strukturkonzept vorstellen. Der Beschluss­entwurf lautet: Die Öffentlichkeit sowie Behörden und Träger öffentlicher Belange werden, wie üblich bei solchen Verfahren, über das Vorhaben informiert.

Die Planungen für Feldmannshaus gehen ins Jahr 2009 zurück, doch es hatte mehrere Rückschläge gegeben. Bis zum Jahr 2012 waren rund 300.000 Kubikmeter Erde angekippt und verdichtet worden, dann ging es vorerst nicht weiter. Als der Auftrag der Vorbereitung der Fläche im Jahr 2016 an ein Unternehmen aus Hilden ging, erwies sich das erneut als Flop: Die Firma ging insolvent. Übrig blieb auf der Fläche ein Haufen Erdreich, der zum großen Teil aus Bauschutt bestand, darunter Asphaltbrocken von Straßenbauarbeiten.

Ende 2020 hatte Ulrich Dippel, der Leiter des Technischen Bauamtes, wieder Positives über das Vorhaben zu melden. Das Erdreich sei inzwischen gereinigt worden, nun kann es also mit der Planung weitergehen. Aus den Reihen der Politik hatte es zuletzt zunehmend ungeduldige Stimmen gegeben, die Fortschritte auf der Fläche im Osten der Stadt forderten. So hatte beispielsweise der SPD-Fraktionsvorsitzende Dietmar Stark im vergangenen Herbst erklärt: „Da müsste dringend etwas passieren. Die Flächen werden ja nicht wertvoller, wenn sich das Ganze weiter hinzieht.“ Auch die CDU-Fraktion hatte darauf hingewiesen, dass das Vorhaben für die Wirtschaft in der Stadt von großer Wichtigkeit sei.