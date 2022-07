Kommunalfriedhof in Radevormwald : Letzte Ruhestätte in Granit

Das neue Kolumbarium unter freiem Himmel wurde nun vorgestellt. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Es gibt neue Kolumbarium-Kammern auf dem Kommunalfriedhof. Die stilvoll angelegte Erweiterung, die sich hinter der Friedhofskapelle befindet, wurde nun vorgestellt.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Manchen Menschen ist es nicht so wichtig, wo sie nach ihrem Ableben begraben werden. Was allerdings wohl landauf, landab sichtbar ist, ist die Tatsache, dass der Trend schon länger weg von opulenten und üppigen Grabstellen oder gar Mausoleen geht. Urnenbegräbnisse sind schon länger weit verbreitet, erkennbar an den oft im Boden eingelassenen, kleinen Grabplatten.

Ebenfalls beliebt sind Kolumbarien. Dabei handelt es sich meist um Räume, in denen kleine Kammern in den Wänden eingelassen sind, in denen die Urnen der Verstorbenen untergebracht sind. Das Prinzip ist keineswegs neu, schon in der Antike hat man die Toten auf diese Weise bestattet – über 100 Kolumbarien sind etwa aus der Römerzeit bekannt. In Deutschland wird erst seit dem Einführen der Feuerbestattung ab dem Jahr 1879 auf diese Weise bestattet.

Info Kommunaler Friedhof wurde 1968 neu angelegt Friedhof 1968 hat die Stadt Radevormwald den Kommunalen Friedhof neu angelegt. Der Friedhof liegt parallel zur Bundestraße und an der Fahrradtrasse, ist somit über die Kaiserstraße gut erreichbar. Denkmal Ein zentraler Ort auf dem Kommunalen Friedhof ist das große Denkmal für die verstorbenen Kinder des Zugunglücks im Jahr 1971. Die Gräber der Kinder gibt es auch noch 51 Jahre später, sie werden von der Friedhofsverwaltung gepflegt. 46 Menschen sind bei dem Unglück ums Leben gekommen, 41 davon Schüler der Geschwister-Scholl-Hauptschule.

Auf dem Radevormwalder Kommunalfriedhof, der sich entlang der Bundesstraße und der Fahrradtrasse an den Stadtrand schmiegt, gibt es schon seit längerer Zeit ein Kolumbarium in der Friedhofskapelle. Dort haben bislang rund 150 Menschen ihre letzte Ruhe gefunden – und weil diese Begräbnisart immer beliebter wird, hat die Stadtverwaltung eine Erweiterung umgesetzt. Allerdings im Freien. Gleich hinter der Friedhofskapelle findet sich eine schön gestaltete, halbrunde Fläche, auf der zwei Urnenstelen aus Granit stehen.

„Die äußere Gestaltung hat unser Betriebshof übernommen, das Streifenfundament wurde extern gelegt. Die Stelen hat der Hersteller aufgestellt“, sagt Mareike Klein von der Stadtverwaltung, die sich in den vergangenen Wochen und Monaten um das Projekt gekümmert hat.

Und die zwei Stelen sind nur der Anfang. „So hat es auch in der Friedhofskapelle angefangen. Zunächst waren dort nur wenige Urnen im Kolumbarium, aber das wurde sukzessive bis auf die Kapazitätsgrenzen erweitert“, sagt Mareike Klein. So kann es nun auch im Freien geschehen. „Aktuell sind dort 20 Kammern pro Stele, im Moment also 40 Plätze. In jeder Kammer könnten theoretisch zwei Urnen Platz finden“, sagt die Verwaltungsmitarbeiterin. Das würde etwa bei Ehepaaren oder anderweitig verbundenen Menschen gehen.

Der Granit sieht aus wie Marmor, ist aber gerade für das bergische Regenwetter wesentlich besser geeignet und haltbarer. Die Grünfläche rund um das neue Kolumbarium ist mit stilvoller Bepflanzung ebenfalls sehr ansprechend gestaltet worden – und eine Bank lädt zum Verweilen ein. „Die Bank, die aktuell dort steht, ist aber noch nicht diejenige, die eigentlich dort stehen soll – diese wird nämlich sehr viel schöner aussehen“, sagt Mareike Klein.

Ein Friedhof ist heutzutage eben nicht mehr nur der Ort, an dem Verstorbene ihre letzte Ruhe finden. Ein moderner Friedhof hat immer auch Park-Charakter, viele Menschen, die Ruhe suchen vor dem hektischen Alltag, gehen dort spazieren, setzen sich unter einen Baum oder halten anderweitig kurz inne. Das Freiluft-Kolumbarium wird in den kommenden Jahren erweitert werden, denn wie Bürgermeister Johannes Mans sagt, gehört dieser Begräbnisform die Zukunft. „Immer mehr Menschen lassen ihre verstorbenen Angehörigen auf diese Weise bestatten“, sagt er. Und das sieht man auch an der Nachfrage für die neuen Kolumbariumskammern. „Eine ist bereits belegt, für eine zweite gibt es eine Reservierung“, sagt Mareike Klein.

Daher sei auch an die Erweiterungsmöglichkeit gedacht worden. „Wir haben jetzt zwei Stelen im Halbrund stehen. Bis zu acht Stelen passen hin. Dann kann das Halbrund auf die zweite Hälfte erweitert werden, sodass dort noch einmal acht Stelen hinkommen können“, sagt Mareike Klein. Auch sonst gebe es auf dem Kommunalen Friedhof noch viel Platz für weitere Kolumbarien.

„Das klassische Sargbegräbnis – für dessen Dimensionen der Friedhof einst auch angelegt wurde – gibt es nicht mehr oft. Es ist letztlich auch eine Veränderung in der Bestattungskultur, die wir derzeit erleben“, sagt Kämmerer Simon Woywod. Dabei sei der Platz im Kolumbarium gar nicht billiger als eine Erdbestattung. „Die Gebührensatzung sieht hier für die klassische Laufzeit auf 30 Jahre einen Preis von 1823 Euro vor – ein Erdgrab kostet mit 629 Euro gerade mal ein knappes Drittel“, sagt die Verwaltungsmitarbeiterin.