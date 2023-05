Politik in Radevormwald Stadt will keine „dunklen Ecken“

Die Mitglieder des Ausschusses für Stadtentwicklung haben in der Sitzung am Donnerstag über die Erweiterung des Parkplatzes an der Hohenfuhrstraße beraten. Wie die Verwaltung darlegte, ist es nötig, Stellplätze für die Nutzer des „WohnZimmers“ zur Verfügung zu stellen, das an der Nordstraße gebaut werden soll. Dort sollen auch Vereins- und Kulturveranstaltungen stattfinden. Dass ausreichend Parkraum für Besucher zur Verfügung steht, muss im Rahmen des Förderrahmens für die Innenstadtentwicklung gewährleistet sein.