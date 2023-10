Neue Siedlung in Radevormwald Erstes Richtfest auf Karthausen gefeiert

So schnell wie die Bauunternehmung Martin + Zavagno ein neues Neubaugebiet in Karthausen hochzieht, so schnell wickelten die Geschäftsführer Markus Martin und Jörg Rautenbach am Freitagmittag den offiziellen Teil des Richtfestes ab. Im Regen, auf matschigen Untergrund stehend, wollten sie offenkundig nicht die zahlreichen Gäste mit langen Reden aufhalten. Pragmatisch hatte die Firma Broschüren ausgelegt, in denen Informationen und Danksagungen zusammengefasst waren.