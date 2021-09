Mobilität in Radevormwald : Radler sprechen über örtliche Schwachstellen

Das Stadtradeln – hier im Jahr 2020 – kommt in Rade gut an, aber Teilnehmer weisen auch auf fehlende Markierungen und andere Probleme hin. Foto: Jürgen Moll

Radervormwald Fakten und Hintergrund Zu dem ersten Radlertreff in Radevormwald kamen zehn Teilnehmer, für eine Premiere ein gutes Ergebnis. Die ADFC-Ortsgruppe Hückeswagen informierte über ihre Ziele und Erfolge. Die Gründung einer eigenen Gruppe für Rade scheint nicht mehr fern.

Fahrradfahren liegt im Trend. Während der Pandemie ist das Interesse an der klimaneutralen Fortbewegung weiter gestiegen, und das merkt man auch in den Kommunen des Oberbergischen Kreises. In Radevormwald wurde beschlossen, dass die Stadt ein eigenes Rad- und Fußwegekonzept bekommt und Aktionen, wie das Stadtradeln werden immer besser angenommen.

Klimaschutzmanager Niklas Lajewski findet es wichtig, dass sich die Bürger noch aktiver für ihre Interessen und die Fahrradfreundlichkeit in ihrer Stadt einsetzen. Stark vertreten werden diese Interessen bereits in der Nachbarstadt Hückeswagen, die eine Pilotkommune zur Erarbeitung eines Infrastruktursplans zur Nahmobilität ist. Außerdem gibt es in Hückeswagen eine Ortsgruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC). Eine solche Ortsgruppe auch in Radevormwald zu gründen oder eine Interessenvertretung aus der Bürgerschaft heraus zu bilden, will Niklas Lajewski vorantreiben.

Info Erfreulicher Rückblick auf das Stadtradeln Resümee Das diesjährige Stadtradeln war in den teilnehmenden Städten stark nachgefragt, in Radevormwald gab es zum Vergleich zum letzten Jahr 16 Teilnehmer mehr. Geradelt wurde vom 15. August bis zum 4. September. Auch 2022 soll das Stadtradeln wieder stattfinden, um die klimafreundliche Mobilität in den Fokus zu rücken. Die besten Teams und Einzelfahrer aus diesem Sommer wurden vor zwei Wochen an dem Tag der Zweiräder geehrt. Siegerin der Frauen ist Manuela Gesner mit 1084 Kilometern. Die meisten Kilometer bei den Männern schaffte Stadtradel-Teilnehmer Jörg Harm. Er landete mit 1203 Kilometern auf dem ersten Platz.

Zu dem ersten offiziellen Radlertreff kamen am Dienstagabend zehn Teilnehmer. „Das ist eine sehr gute Resonanz für das erste Treffen“, sagt Niklas Lajewski. Auf seine Einladung waren Alfons Herweg und Matthias Müssener ins Bürgerhaus gekommen. Sie sind die Vorsitzenden der ADFC-Gruppe Hückeswagen und teilten ihre Erfahrungen mit den Radlern aus Radevormwald.

„In Hückeswagen hat sich die Ortsgruppe aus einem Stammtisch heraus gebildet, der sich schon vor der Pandemie getroffen hat. Wir führen eine Mängelliste zu den Radwegen in Hückeswagen und konnten bisher kleine Erfolge wie die Verbesserung von Beschilderungen, erreichen“, sagt Alfons Herweg. Er ermutigt die Fahrradfahrer aus Radevormwald, sich aktiv für ihre Interessen einzusetzen und zwar in organisierten Form. „Der ADFC hat eine starke Interessenvertretung, mit der man viel bewegen kann. Schwachstellen im Radnetz gibt es sehr viel, aber man muss auf sie hinweisen, um in der Politik und der Verwaltung etwas zu bewegen“, sagt der Vorsitzende der Ortsgruppe aus Hückeswagen.

Dass es in Stadträten und Ausschüsse im Moment viel um Fahrradfreundlichkeit geht, ist auch Interessenvertretungen zu verdanken. Hinzu kommt, dass es zahlreiche Fördermöglichkeiten für grüne Infrastrukturen gibt. „Unsere Anregungen bilden wichtige Grundlagen für mögliche Förderanträge.“

Die Bürger, die aus Radevormwald an dem Radlertreff teilnahmen, bemängeln besonders das innerstädtischen Radwegenetz. Die touristischen Touren sind in Radevormwald gut beschildert und ausgebaut. „Wir haben in Rade fünf ausgeschilderte Radwege. Die Pandemie hat sich positiv auf den Radsport ausgewirkt. Wichtig für den Radsport im Bergischen sind die E-Bikes, die eine ganz neue Zielgruppe auf die Fahrradwege bringen“, sagt Hartmut Behrensmeier, der als Vertreter der Interessengemeinschaft Bismarck an dem Treffen teilnahm. Diese pflegt das Erbe des legendären Fahrradherstellers aus Bergerhof.

Teilnehmer des Stadtradelns haben bemängelt, dass es innerstädtisch oft zu gefährlichen Situationen im Zusammenhang mit Autofahrern und Fußgängern kommt und es keine sichtbare Markierung für Radwege gibt.

Dass Fahrradfahrer nicht auf das große Rad- und Fußwegekonzept warten müssen, um etwas zu verändern, betont Bernhard Werheid. „Schon Kleinigkeiten, wie farbliche Markierungen, sind ein Erfolg und können schnell und kostengünstig umgesetzt werden“, sagt der Vorsitzende des ADCF Rheinberg-Oberberg.

Die Erstellung des Rad- und Fußwegekonzepts in Radevormwald kann laut Zuwendungsbescheid noch in diesem Jahr beginnen. Die durch die Bezirksregierung Köln bewilligte Zuwendung liegt bei knapp 21.000 Euro. Damit wird die Hälfte der entstehenden Kosten gefördert.