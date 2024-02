Historische Räume in Radevormwald Erste Trauung im Bismarckmuseum

(s-g) Was bei einer Weiberfastnachts-Feier in der Gaststätte „Am Matt“ begann, mündete nun ebenfalls zur Weiberfastnacht in eine Hochzeit – und zwar an einem besonderen Ort. Gaby und Raimund Beste sind das erste Brautpaar, das sich standesamtlich in den Räumen des Zweirad-Museums der IG Bismarck das Ja-Wort gegeben hat. Bürgermeister Johannes Mans persönlich leitete die Trauzeremonie. Natürlich feierte die Familie mit: Die Kinder Rolf Thorben und Claire-Sophie mit Freund Alex sowie Yannik mit Ehefrau Jenny und Lena – außerdem die Enkelkinder Joel, Hailey, Evelyn und Neffe Julian. Das Brautpaar liebt Reisen in entfernte Länder und den Karneval – mit den Flitterwochen beim Karneval in Rio wird das frisch verheiratete Paar beides verbinden. Foto: Jürgen Moll