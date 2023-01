Politik in Radevormwald Seniorenbeirat startet ins neue Jahr

Auf Antrag von Ulrich Rompf (Bündnis 90/Grüne) wird sich das Gremium auch mit der Situation älterer Menschen in Zeiten der Energie- und Klimakrise beschäftigen. Rompf regt an, dass der Seniorenbeirat Vorschläge sammeln soll, „wie ältere Menschen in Radevormwald besser vor extremen Temperaturen geschützt“ werden könnten. Rompf äußert auch den Wunsch, dass der Beirat sich in künftigen Sitzungen mit den Themen Hilfsbörse, Taschengeldbörse, aktivierende Hausbesuche und die Situation der Flüchtlinge beschäftigt.