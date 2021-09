Jugendbehörde in Radevormwald : Jugendamtsleiter geht – die ersten Reaktionen

Info

Vorgeschichte Die Entscheidung, ein eigenes Jugendamt vorzuhalten und sich nicht, wie andere Kommunen, diesen Bereich durch die Kreisverwaltung verwalten zu lassen, wurde in Radevormwald bereits vor mehr zwei Jahrzehnten getroffen. Die eigene Behörde begann ihre Arbeit am 1. Januar 2000. Ein Grund waren damals nicht zuletzt die hohen Umlagen der Kreisverwaltung für die Jugendarbeit. Beim Amtswechsel in Radevormwald im Jahr 2019 kam das Thema, inwiefern das eigene Jugendamt sinnvoll sei, noch einmal in die politische Debatte, doch zeigte sich eine deutliche Mehrheit der lokalen Akteure, nicht zuletzt die freien Träger, überzeugt, dass die eigene Behörde notwendig ist.