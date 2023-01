Kirche in Radevormwald Erste ökumenische Gebetswoche geht zu Ende

Es hat den Anschein, als wären die Kirchen wesentlich lebendiger, als man meinen möchte. Dabei wird deutlich, dass es immer dann besonders gut zu funktionieren scheint, wenn man die alten Wege verlässt. Ein schönes Beispiel hierfür war die weltweite und konfessionsübergreifende Evangelische Allianz-Gebetswoche, die in diesem Jahr vom 9. bis 15. Januar stattfand und ihren Abschluss in Radevormwald am Sonntagvormittag mit einem feierlichen Gottesdienst in der Kirche der evangelisch-luzherischen Gemeinde an der Burgstraße mit musikalischer Begleitung des Gospelchors fand.