Spezies aus Südeuropa kann auch Menschen beißen : Nosferatu-Spinne hat Radevormwald erreicht

Die Nosferatu-Spinne fühlt sich in Deutschland mittlerweile wohl. Auch das Bergische hat sie nun erreicht. Foto: dpa/Robert Pfeifle

Radevormwald Die Achtbeiner aus Südeuropa breiten sich wegen des Klimawandels aus. Anfang September wurde auch in einem Rader Keller ein Exemplar entdeckt.

Für Menschen, die Angst vor Spinnen haben, ist es keine gute Nachricht: Die Nosferatu-Spinne, die aus Südeuropa stammt, breitet sich wegen der immer wärmer werdenden Temperaturen nach Norden aus. Mit bis zu acht Zentimeter wird diese Spinne recht groß und kann auch Menschen beißen.

Auch in Radevormwald ist nun ein Exemplar gesichtet worden, und zwar laut dem Meldeportal „Naturgucker“ des Naturschutzbundes NABU. Am 3. September, so meldet ein Nutzer, habe er im Randbereich der Innenstadt ein Exemplar in seinem Keller gefunden und in den Garten befördert.

„Diese Spinne liebt es warm und ist daher vor allem in der Rheinschiene verbreitet“, sagt Tom Klinkenberg, Mitglied des Bergischen Naturschutzvereins in Radevormwald. Dass die Spezies sich im Bergischen Land im großen Stil ansiedelt, hält er für unwahrscheinlich. „Manchmal werden Tiere auch unabsichtlich in andere Gegenden verfrachtet, etwa bei Umzügen.“

Allerdings gibt es auch im Umkreis von Radevormwald inzwischen Sichtungen der Noferatu-Spinne, so in Breckerfeld am 25. August und am Montag, 5. September, in Wipperfürth. Erstmals wurde die Spezies im Jahr 2005 in Deutschland festgestellt.

Die Nosferatu-Spinne webt keine Netze, sondern springt ihre Beute, hauptsächlich Insekten, an. Benannt ist sie nach ihrer Rückenzeichnung, in der man mit etwas Fantasie den Film-Vampir Nosferatu erkennen kann.

So gruselig das Tier auch wirken mag, es ist harmlos. Zwar kann die Spinne – im Gegensatz zu heimischen Arten – auch Menschen einen Biss versetzen, doch bleibt es, falls keine Allergie vorliegt, nur bei einer lokalen Hautrötung.